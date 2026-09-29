Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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Aktienbewertung 29.09.2026 12:04:47

Analyse: Overweight-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

Analyse: Overweight-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

Hier sind die Erkenntnisse von JP Morgan Chase & Co.-Analyst David Adlington, der das Siemens Healthineers-Papier näher betrachtet hat.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 57,40 Euro auf "Overweight" belassen. Die neue Radioonkologie-Plattform Accela biete enorme Chancen, schrieb David Adlington am Montag nach der Präsentation in Boston. Entscheidend sei vor allem ihr Tempo, das Effizienzsteigerungen zur Folge haben dürfte.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens Healthineers-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 39,03 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 47,07 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden via XETRA 157 328 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 11,0 Prozent nach unten. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2026 wird Siemens Healthineers voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 23:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

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