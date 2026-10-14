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adidas-Analyse im Blick 14.10.2026 14:34:47

Analyse: RBC Capital Markets bewertet adidas-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Analyse: RBC Capital Markets bewertet adidas-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem RBC Capital Markets-Analyst Piral Dadhania das adidas-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Piral Dadhania nahm am Dienstag geringfügige Änderungen an seinen Schätzungen vor, wobei er sie aufgrund positiver Währungseffekte für 2027 und 2028 etwas nach oben revidierte.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 14:18 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 155,55 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 28,58 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 223 917 adidas-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 6,3 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 21:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com,Photoman29 / Shutterstock.com

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09.10.26 adidas Outperform Bernstein Research
05.10.26 adidas Neutral UBS AG
02.10.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
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