Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Aktuelle Analyse im Blick
|
16.01.2026 15:52:47
Analyse: RBC Capital Markets bewertet Commerzbank-Aktie mit Sector Perform in neuer Analyse
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 36 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Anke Reingen aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie nochmals ihr Bewertungsmodell für das Finanzinstitut vor den bald erwarteten Zahlen zum vierten Quartal. Leichte Anpassungen hätten sich vor allem mit besseren Annahmen für das Nettozinseinkommen und wegen marginal höherer Kosten ergeben.
Aktieninformation im Fokus: Die Commerzbank-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung
Das Papier von Commerzbank konnte um 15:36 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 35,13 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 5,32 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 614 301 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 2,7 Prozent nach unten. Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.02.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:21 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:21 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerzbank
|
15.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
15.01.26
|Impulsarmer Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag kaum bewegt (finanzen.at)
|
15.01.26
|DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.01.26
|EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
14.01.26
|Commerzbank-Aktie im Spannungsfeld: Übernahme oder eigenständige Zukunft? (finanzen.at)
|
14.01.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)