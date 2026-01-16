Analyse: RBC Capital Markets bewertet Commerzbank-Aktie mit Sector Perform in neuer Analyse

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 36 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Anke Reingen aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie nochmals ihr Bewertungsmodell für das Finanzinstitut vor den bald erwarteten Zahlen zum vierten Quartal. Leichte Anpassungen hätten sich vor allem mit besseren Annahmen für das Nettozinseinkommen und wegen marginal höherer Kosten ergeben.

Aktieninformation im Fokus: Die Commerzbank-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Das Papier von Commerzbank konnte um 15:36 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 35,13 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 5,32 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 614 301 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 2,7 Prozent nach unten. Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.02.2026 vorlegen.

