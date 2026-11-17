Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Rating im Fokus
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17.11.2026 10:07:47
Analyse: RBC Capital Markets bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Outperform in neuer Analyse
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach kritischen Medienberichten mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform"belassen. In der Mehrheit der thematisierten Vorfälle handele es sich um solche der Jahre 2007 bis 2025, schrieb Anke Reingen in ihrer ersten Stellungnahme am Dienstag. Auf kurze Sicht komme es nun darauf an, wie sich die Deutsche Bank bezüglich der in den Medien geschilderten Vorgänge weiterentwickelt und wie sehr das Management diese Entwicklung vorangetrieben habe. Die geschilderten Vorgänge lägen in der Vergangenheit und dürften mithin weitgehend bekannt sein, so die Expertin.
Aktienanalyse online: Die Deutsche Bank-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:51 Uhr um 5,9 Prozent auf 30,97 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 29,16 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 3 099 709 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 3,0 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 02:55 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 02:55 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Deutsche-Bank-Aktie fällt: Neue Medienberichte werfen Fragen zu früheren Geschäften auf (dpa-AFX)
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|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Bank auf 'Outperform' - Ziel 40 Euro (dpa-AFX)
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|04.11.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
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|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|09:16
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|09:16
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|31,00
|-4,72%