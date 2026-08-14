Analyse: RBC Capital Markets bewertet EON SE-Aktie mit Sector Perform in neuer Analyse

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Sector Perform" belassen. Alexander Wheeler beschäftigte sich am Freitag mit den Auswirkungen des Festlegungsentwurfs der Bundesnetzagentur für die Regulierung des Gasmarktes. Zwar unterschieden sich Gas und Strom angesichts des Investitionsbedarfs in der deutschen Energiebranche grundlegend. Der Entwurf diene jedoch als wichtiger Anhaltspunkt für den Stromsektor. Daher würden die im Entwurf genannten Kennzahlen vom Markt eindeutig nicht positiv aufgenommen. Bei Eon liege der Fokus weiter darauf, eine mit Blick auf die Investitionsausgaben wirtschaftliche Rendite zu erzielen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:12 Uhr 3,6 Prozent auf 17,60 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 7,95 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6 088 963 EON SE-Aktien den Besitzer. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2026 um 12,5 Prozent aufwärts. Die Quartalsbilanz für Q3 2026 wird am 11.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 04:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 04:55 / EDT





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