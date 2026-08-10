GEA Aktie

GEA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Outperform-Einstufung 10.08.2026 10:34:47

Analyse: RBC Capital Markets bewertet GEA-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Analyse: RBC Capital Markets bewertet GEA-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der GEA-Aktie durch RBC Capital Markets.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Outperform" belassen. Diese deckten sich mit den bereits vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Sebastian Kuenne in seiner ersten Einschätzung am Montag. Der Nettogewinn des Anlagenherstellers liege um drei Prozent unter der Konsensschätzung. Das habe an nicht weiter fortgeführten Geschäftsteilen sowie an einer höheren Steuerquote gelegen.

Aktienauswertung: Die GEA-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Im XETRA-Handel gewannen die GEA-Papiere um 10:18 Uhr 0,4 Prozent. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 13,97 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten GEA-Aktien beläuft sich auf 45 580 Stück. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 13,3 Prozent zu Buche. Am 10.08.2026 werden die Kennzahlen für Q2 2026 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:16 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:16 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: GEA

Nachrichten zu GEA

mehr Nachrichten

Analysen zu GEA

mehr Analysen
09:41 GEA Outperform RBC Capital Markets
08:49 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
23.07.26 GEA Buy Deutsche Bank AG
23.07.26 GEA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

GEA 63,90 0,24% GEA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX in Grün -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex präsentiert sich freundlich. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen