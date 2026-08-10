Analyse: RBC Capital Markets bewertet GEA-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Outperform" belassen. Diese deckten sich mit den bereits vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Sebastian Kuenne in seiner ersten Einschätzung am Montag. Der Nettogewinn des Anlagenherstellers liege um drei Prozent unter der Konsensschätzung. Das habe an nicht weiter fortgeführten Geschäftsteilen sowie an einer höheren Steuerquote gelegen.

Aktienauswertung: Die GEA-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Im XETRA-Handel gewannen die GEA-Papiere um 10:18 Uhr 0,4 Prozent. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 13,97 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten GEA-Aktien beläuft sich auf 45 580 Stück. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 13,3 Prozent zu Buche. Am 10.08.2026 werden die Kennzahlen für Q2 2026 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:16 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:16 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.