GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Outperform-Einstufung
|
10.08.2026 10:34:47
Analyse: RBC Capital Markets bewertet GEA-Aktie mit Outperform in neuer Analyse
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Outperform" belassen. Diese deckten sich mit den bereits vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Sebastian Kuenne in seiner ersten Einschätzung am Montag. Der Nettogewinn des Anlagenherstellers liege um drei Prozent unter der Konsensschätzung. Das habe an nicht weiter fortgeführten Geschäftsteilen sowie an einer höheren Steuerquote gelegen.
Aktienauswertung: Die GEA-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Im XETRA-Handel gewannen die GEA-Papiere um 10:18 Uhr 0,4 Prozent. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 13,97 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten GEA-Aktien beläuft sich auf 45 580 Stück. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 13,3 Prozent zu Buche. Am 10.08.2026 werden die Kennzahlen für Q2 2026 voraussichtlich präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:16 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GEA
Analysen zu GEA
|09:41
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:49
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:41
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:49
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:41
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|22.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|63,90
|0,24%