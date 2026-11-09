Analyse: RBC Capital Markets bewertet GEA-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Die GEA-Aktie wurde von RBC Capital Markets einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach Zahlen mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Outperform" belassen. Die Auftragsentwicklung bei dem Maschinenbauer habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Sebastian Kuenne am Montag. Der berichtete Gewinn je Aktie habe allerdings wegen Effekten der Restrukturierung die Erwartungen verfehlt.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die GEA-Aktie am Tag der Analyse

Die GEA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:21 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 69,70 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 9,04 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden heute 64 773 GEA-Aktien gehandelt. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 23,3 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von GEA wird am 09.11.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 03:10 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 03:10 / EST



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