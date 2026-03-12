Analyse: RBC Capital Markets bewertet Hannover Rück-Aktie mit Sector Perform in neuer Analyse

RBC Capital Markets hat die Hannover Rück-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Dividende des Rückversicherers liege um fünf Prozent über der Markterwartung, schrieb Ben Cohen in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Grund hierfür sei das höher als erwartet ausgefallene Nettoergebnis im Schlussquartal.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Hannover Rück-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 09:32 Uhr ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 254,80 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 7,93 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34 541 Hannover Rück-Aktien den Besitzer. Das Papier sank seit Jahresanfang 2026 um 4,3 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q4 2025 wird am 12.03.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:13 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:13 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.