Günstig handeln von 8 bis 22 Uhr. Jeden Tag: Newsletter, Sendungen. BNP Paribas freut sich über Ihre Wahl zum Top-Zertifikatehaus Österreichs 2026. -W-

Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktienempfehlung 11.05.2026 12:19:48

Analyse: RBC Capital Markets bewertet Hannover Rück-Aktie mit Sector Perform in neuer Analyse

Analyse: RBC Capital Markets bewertet Hannover Rück-Aktie mit Sector Perform in neuer Analyse

Das Hannover Rück-Papier wurde einer genauen Prüfung durch RBC Capital Markets-Analyst Ben Cohen unterzogen.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Nettogewinn des Rückversicherers sei etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Ben Cohen am Montag in seiner ersten Reaktion. Die Erträge im Schaden/Unfall-Geschäft hätten merklich enttäuscht.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Hannover Rück-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:03 Uhr um 3,3 Prozent auf 236,60 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 18,34 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 112 148 Hannover Rück-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 sank die Aktie um 6,6 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 11.05.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:40 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,Hannover Rück

Nachrichten zu Hannover Rück

mehr Nachrichten

Analysen zu Hannover Rück

mehr Analysen
12.05.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
11.05.26 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
11.05.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hannover Rück 236,00 0,25% Hannover Rück

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün
An den Börsen in Asien geht es am Mittwoch nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen