Analyse: RBC Capital Markets bewertet Hannover Rück-Aktie mit Sector Perform in neuer Analyse

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Nettogewinn des Rückversicherers sei etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Ben Cohen am Montag in seiner ersten Reaktion. Die Erträge im Schaden/Unfall-Geschäft hätten merklich enttäuscht.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Hannover Rück-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:03 Uhr um 3,3 Prozent auf 236,60 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 18,34 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 112 148 Hannover Rück-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 sank die Aktie um 6,6 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 11.05.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:40 / EDT



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