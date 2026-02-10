Heidelberg Materials Aktie

Bewertung im Fokus 10.02.2026 15:07:48

Analyse: RBC Capital Markets bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Sector Perform in neuer Analyse

Das Heidelberg Materials-Papier wurde einer genauen Prüfung durch RBC Capital Markets-Analyst Anthony Codling unterzogen.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Anthony Codling ist laut einer am Dienstag vorliegenden Studie der Ansicht, dass die jüngsten Verluste der Aktie des Baustoffkonzerns übertrieben sind.

Aktienauswertung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 14:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 219,30 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 6,25 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 112 938 Heidelberg Materials-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 1,7 Prozent abwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:55 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:55 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

