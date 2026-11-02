Analyse: RBC Capital Markets bewertet Zalando-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Aktien der Einzelhandelsbranche hätten zuletzt von einer Sektorrotation profitiert, schrieb Richard Chamberlain in einer Branchenstudie am Montag. Derweil hätten sich die Perspektiven für die Ausgaben privater Haushalte eingetrübt. Bei solchen Unternehmen, die über Möglichkeiten zur Preisgestaltung verfügen, könnten gleichwohl die Umsätze und die freien Barmittel positiv überraschen. Weniger günstig seien dagegen die Aussichten für die Bruttomargen der Unternehmen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Zalando-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 17:35 Uhr 1,0 Prozent auf 26,99 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 3,74 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 1 340 422 Zalando-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für das Papier um 6,5 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 23:31 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:46 / EST



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