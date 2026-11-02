Zalando Aktie

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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Aktienempfehlung 02.11.2026 18:03:08

Analyse: RBC Capital Markets bewertet Zalando-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Analyse: RBC Capital Markets bewertet Zalando-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Das Zalando-Papier wurde einer genauen Prüfung durch RBC Capital Markets-Analyst Richard Chamberlain unterzogen.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Aktien der Einzelhandelsbranche hätten zuletzt von einer Sektorrotation profitiert, schrieb Richard Chamberlain in einer Branchenstudie am Montag. Derweil hätten sich die Perspektiven für die Ausgaben privater Haushalte eingetrübt. Bei solchen Unternehmen, die über Möglichkeiten zur Preisgestaltung verfügen, könnten gleichwohl die Umsätze und die freien Barmittel positiv überraschen. Weniger günstig seien dagegen die Aussichten für die Bruttomargen der Unternehmen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Zalando-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 17:35 Uhr 1,0 Prozent auf 26,99 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 3,74 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 1 340 422 Zalando-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für das Papier um 6,5 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 23:31 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:46 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor 3 Jahren bedeu

Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com

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