Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Aktienempfehlung
|
02.11.2026 18:03:08
Analyse: RBC Capital Markets bewertet Zalando-Aktie mit Outperform in neuer Analyse
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Aktien der Einzelhandelsbranche hätten zuletzt von einer Sektorrotation profitiert, schrieb Richard Chamberlain in einer Branchenstudie am Montag. Derweil hätten sich die Perspektiven für die Ausgaben privater Haushalte eingetrübt. Bei solchen Unternehmen, die über Möglichkeiten zur Preisgestaltung verfügen, könnten gleichwohl die Umsätze und die freien Barmittel positiv überraschen. Weniger günstig seien dagegen die Aussichten für die Bruttomargen der Unternehmen.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Zalando-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 17:35 Uhr 1,0 Prozent auf 26,99 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 3,74 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 1 340 422 Zalando-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für das Papier um 6,5 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 23:31 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:46 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Zalando
|
13:27
|EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
07:01
|Ausblick: Zalando gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
28.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
28.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
28.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
28.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
28.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Zalando
|17:11
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|17:11
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|17:11
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|30.09.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|25.08.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Zalando Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|26,80
|1,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX beendet Handel etwas fester -- DAX schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.