Analyse: RBC Capital Markets vergibt Outperform an Daimler Truck-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Daimler Truck von 42 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein Analystenteam um Mark Fielding stellte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie die Frage, ob es im Sektor der Kapitalgüter die Erholung geben wird, die man sich im zweiten Halbjahr verspreche. Das Wirtschaftsumfeld bleibe aber unsicher und so dürften die Ausblicke in der Branche nicht besonders optimistisch klingen. Weil die Bewertungen im Sektor nicht generell günstig seien, sollten Anleger bei Einzelwerten selektiv vorgehen. Seine Favoriten sind Metso, Weir, Siemens Energy, Rotork, Rolls-Royce und Melrose. Bei Daimler Truck geht er davon aus, dass der Abwärtszyklus in den USA zu Ende geht.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Daimler Truck-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 14:11 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 39,71 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 20,88 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 213 551 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 19.03.2026.

