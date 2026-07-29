Analyse: RBC Capital Markets vergibt Outperform an RWE-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach Eckdaten zum ersten Halbjahr und einer Prognoseerhöhung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Energiekonzern habe stark abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gebe weiterhin signifikante Kurstreiber wie etwa die steigende Stromnachfrage.

Zwischen Kursziel und Realität: Die RWE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:51 Uhr 2,0 Prozent auf 56,76 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 14,52 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 372 164 Stück. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2026 um 27,9 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:06 / EDT



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