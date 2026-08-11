Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Aktienbewertung
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11.08.2026 13:13:47
Analyse: RBC Capital Markets vergibt Sector Perform an Henkel vz-Aktie
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 76 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach den Halbjahreszahlen des Konsumgüterkonzerns und den verbesserten Aussichten für das organische Umsatzwachstum 2026 habe er seine Prognose für den bereinigten Barwert erhöht, begründete James Edwardes Jones das neue Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie.
Aktieninformation im Fokus: Die Henkel vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung
Das Papier von Henkel vz befand sich um 12:56 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 78,52 EUR ab. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 1,88 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40 766 Stück gehandelt. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 16,6 Prozent. Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Henkel vz am 10.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 05:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 05:38 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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