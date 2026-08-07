Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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Experten-Analyse 07.08.2026 10:19:49

Analyse: RBC Capital Markets vergibt Sector Perform an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Analyse: RBC Capital Markets vergibt Sector Perform an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

RBC Capital Markets hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 500 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das gesenkte Ziel für die Rückversicherungserträge im Gesamtjahr liege nicht weit unter dem Konsens, schrieb Ben Cohen am Freitag nach dem Quartalsbericht.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der Analyse

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:03 Uhr mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 507,00 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 1,38 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 96 937 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 sank die Aktie um 5,5 Prozent. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:20 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:20 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images

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