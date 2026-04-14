Zwischen Ruhe und Panik: Was die VIX-Werte wirklich sagen. Jetzt informieren! -W-
14.04.2026 18:22:38

Analyse: Rund 31.500 Vollzeitstellen in Offshore-Windbranche

HAMBURG (dpa-AFX) - Nach einer von der Offshore-Windbranche finanzierten Analyse schafft der Wirtschaftsbereich rechnerisch rund 31.500 Vollzeitstellen in Deutschland. Das teilte der Bundesverband Windenergie Offshore (BWO) mit. Der BWO hatte die Untersuchung beim Institut Windresearch beauftragt.

Der Verband nimmt an, dass sich die Beschäftigung in dem Wirtschaftsbereich bis 2045 vervierfachen könne, heißt es in der Mitteilung. Vorstellbar seien rund 120.000 Beschäftigte. Voraussetzung sei, dass die Offshore-Windkraft in der Nord- und Ostsee bis 2045 wie gesetzlich geplant ausgebaut werde.

Wichtigster Beschäftigungsstandort auf Ebene der Bundesländer ist laut Untersuchung Nordrhein-Westfalen. Auf das Land entfielen rechnerisch nahezu 6.300 Vollzeitstellen. Es folgen Baden-Württemberg, Saarland und Niedersachsen. Dass auch fernab der Küste gelegene Bundesländer wichtig für die Branche sind, hängt damit zusammen, dass dort etwa Zulieferer sitzen.

Die vorige Untersuchung hatte der BWO 2022 veröffentlicht. Darin schätzten die Verfasser die Zahl der Vollzeitbeschäftigten auf 21.400./lkm/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen enden fester - Nikkei legt deutlich zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten zu. Die Wall Street zeigt sich am Dienstag mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen