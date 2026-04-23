Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Aktie unter der Lupe
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23.04.2026 14:34:47
Analyse: Sector Perform-Bewertung für Allianz-Aktie von RBC Capital Markets
Die kanadische Bank RBC hat Allianz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Vor den Mitte Mai anstehenden Zahlen zum ersten Jahresviertel habe er seine Quartalsschätzungen für den Versicherer aktualisiert, schrieb Ben Cohen in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Damit berücksichtige er erwartete Gewinne aus einem im Vorjahr angekündigten Gemeinschaftsunternehmen in Indien.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Allianz-Aktie am Tag der Analyse
Die Allianz-Aktie musste um 14:18 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 386,80 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 3,41 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 186 215 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 0,9 Prozent nach unten. Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 13.05.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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