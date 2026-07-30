Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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Experten-Einschätzung 30.07.2026 13:58:46

Analyse: Sector Perform-Bewertung für Heidelberg Materials-Aktie von RBC Capital Markets

Analyse: Sector Perform-Bewertung für Heidelberg Materials-Aktie von RBC Capital Markets

Heidelberg Materials-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch RBC Capital Markets-Analyst Anthony Codling unterzogen.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 217 Euro belassen. Das zweite Quartal des Baustoffproduzenten sei etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Anthony Codling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der neue Ausblick für den operativen Gewinn (Ebit) habe dagegen ein wenig enttäuscht.

Aktieninformation im Fokus: Die Heidelberg Materials-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 13:41 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 168,70 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 28,63 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 191 716 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt. Das Papier gab seit Jahresbeginn 2026 um 22,8 Prozent nach.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:46 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

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