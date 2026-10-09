MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Bewertung im Fokus
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09.10.2026 11:58:51
Analyse: Sector Perform-Bewertung für MTU Aero Engines-Aktie von RBC Capital Markets
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Beim Turbinenhersteller MTU dürfte vor allem das Wartungsgeschäft in der zivilen Luftfahrt robust gewesen sein.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der Analyse
Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 11:42 Uhr 1,3 Prozent. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 4,79 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17 773 MTU Aero Engines-Aktien. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 0,8 Prozent zurück. MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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