Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Bewertung im Fokus 05.06.2026 10:28:50

Analyse: Sector Perform-Bewertung für Siemens-Aktie von RBC Capital Markets

Analyse: Sector Perform-Bewertung für Siemens-Aktie von RBC Capital Markets

RBC Capital Markets hat eine sorgfältige Analyse der Siemens-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat Siemens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die europäischen Investitionsgüterunternehmen sollten 2026 ihre organischen Umsätze weiter steigern, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Es gebe zudem trotz anhaltender Unsicherheiten Anzeichen für einen allgemeinen Aufschwung in der Industrie. Die Auswirkungen des Nahostkonflikts seien begrenzt geblieben und die Zahlen für das erste Quartal weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, wobei die Gewinne von Vestas und Nordex am meisten positiv überrascht und FLSmidth sowie Daimler Truck am meisten enttäuscht hätten. Fielding bevorzugt weiter Unternehmen mit langen Geschäftszyklen und attraktiven Endmärkten wie Schneider Electric, Siemens Energy, Rotork, Metso und Weir. Es gebe aber auch zyklisch attraktive Unternehmen wie Vesuvius und Coats.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens-Aktie am Tag der Analyse

Um 10:12 Uhr fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 268,75 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 0,47 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 108 020 Siemens-Aktien. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 14,8 Prozent. Siemens wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 06.08.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 21:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 00:46 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: istock/kryczka

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