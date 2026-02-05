Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Aktie unter die Lupe
|
05.02.2026 12:49:54
Analyse: So bewertet Barclays Capital die Bayer-Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King veröffentlichte am Mittwochabend seine Szenarien für die vollständigen Phase-III-Studiendaten des Gerinnungshemmers Asundexian am Donnerstagabend im Rahmen der Schlaganfall-Konferenz in New Orleans. Er bewertet den Wirkstoff aktuell mit 3 Euro je Aktie und sieht vor der Veröffentlichung ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Bayer-Aktie am Tag der Analyse
Um 12:33 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 44,84 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 11,52 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über XETRA 579 101 Bayer-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 21,1 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 21:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
