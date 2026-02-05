Analyse: So bewertet Barclays Capital die Bayer-Aktie

Die Bayer-Aktie wurde von Barclays Capital einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King veröffentlichte am Mittwochabend seine Szenarien für die vollständigen Phase-III-Studiendaten des Gerinnungshemmers Asundexian am Donnerstagabend im Rahmen der Schlaganfall-Konferenz in New Orleans. Er bewertet den Wirkstoff aktuell mit 3 Euro je Aktie und sieht vor der Veröffentlichung ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis.

Um 12:33 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 44,84 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 11,52 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über XETRA 579 101 Bayer-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 21,1 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen.

