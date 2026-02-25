Heidelberg Materials Aktie

Investment-Tipp 25.02.2026 09:48:07

Analyse: So bewertet Barclays Capital die Heidelberg Materials-Aktie

Das Heidelberg Materials-Papier wurde von Barclays Capital-Analyst Tom Zhang genauer unter die Lupe genommen.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Overweight" belassen. Die Anleger dürften leicht negativ auf den Ausblick reagieren, schrieb Tom Zhang am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Entscheidend sei, welche Preisannahmen dem zugrunde lägen.

Aktienanalyse online: Die Heidelberg Materials-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie verlor um 09:32 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 198,30 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 33,64 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 84 568 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2026 11,1 Prozent ein.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

