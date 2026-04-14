RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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RWE-Analyse im Fokus 14.04.2026 10:19:48

Analyse: So bewertet Barclays Capital die RWE-Aktie

Analyse: So bewertet Barclays Capital die RWE-Aktie

Das RWE-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Barclays Capital-Analyst Peter Crampton unterzogen.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 62 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Energieversorger sei mit Blick auf die zum Ende des zweiten Quartals erwartete deutsche Kraftwerksstrategie gut aufgestellt, schrieb Peter Crampton am Montagnachmittag. Das höhere Kursziel reflektiere die geplanten Investitionen in neue Gas-und-Dampf-Kombikraftwerke.

Aktieninformation im Fokus: Die RWE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Die Aktie notierte um 10:03 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 58,84 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 12,17 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 139 623 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 30,0 Prozent aufwärts.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Andre Laaks, RWE

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