Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Aktieneinstufung
|
16.01.2026 11:49:47
Analyse: So bewertet Barclays Capital die Scout24-Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Scout24 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 131 Euro belassen. Die Trends im europäischen Internetsektor seien 2026 recht stabil, schrieb Andrew Ross in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Das Umsatzwachstum dürfte stabil bleiben und die Margen dürften leicht zulegen. Thema blieben die Auswirkungen des KI-Trends. Mit Prosus gebe es nur einen klaren Gewinner und lediglich Auto1 erscheine immun, während es bei den meisten anderen Unternehmen positive wie negative Aspekte gebe. Die Favoriten des Analysten sind Auto1, Redcare und Vend Marketplaces, während er auf Asos, Ocado and Rightmove am skeptischsten schaut.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Scout24-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Um 11:33 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 85,35 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 53,49 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 34 366 Stück. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 0,5 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 23:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
