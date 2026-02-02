Analyse: So bewertet Barclays Capital die Siemens Healthineers-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Ken Herrmann, Leiter der Klinik für Nuklearmedizin am Uniklinikum Essen, sehe immensen Bedarf für PET-Bildgebungssysteme in Europa, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel am Freitag nach einem Expertengespräch. In Deutschland seien aktuell etwa 150 PET-Geräte im Einsatz - 600 bis 700 müssten es sein, um sich mit US-Niveau vergleichen zu können. Auch die Einsatzzahlen könnten merklich steigen, neben der Onkologie steige der Bedarf in Kardiologie und Neurologie.

Aktienanalyse online: Die Siemens Healthineers-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Zum Vortag unverändert notierte die Siemens Healthineers-Aktie um 13:26 Uhr im XETRA-Handel bei 42,21 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 44,52 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 173 084 Stück gehandelt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 6,0 Prozent nach unten. Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

