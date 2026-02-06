Siemens Healthineers Aktie

Analyse im Blick 06.02.2026 13:34:47

Analyse: So bewertet Barclays Capital die Siemens Healthineers-Aktie

Analyse: So bewertet Barclays Capital die Siemens Healthineers-Aktie

Die Siemens Healthineers-Aktie wurde von Barclays Capital einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 61 auf 59 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Kerngeschäft des Konzerns laufe es recht gut, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstagabend nach den Zahlen des ersten Geschäftsquartals. Der schwächere Diagnostik-Bereich und der Ausblick auf das zweite Quartal hätten jedoch belastet.

Aktienauswertung: Die Siemens Healthineers-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 13:18 Uhr rutschte die Siemens Healthineers-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 40,94 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 44,11 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 492 645 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 6,7 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2026 erfolgen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 21:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

06.02.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
06.02.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
06.02.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
06.02.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Siemens Healthineers Neutral Goldman Sachs Group Inc.
