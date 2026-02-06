Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Analyse im Blick
|
06.02.2026 13:34:47
Analyse: So bewertet Barclays Capital die Siemens Healthineers-Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 61 auf 59 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Kerngeschäft des Konzerns laufe es recht gut, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstagabend nach den Zahlen des ersten Geschäftsquartals. Der schwächere Diagnostik-Bereich und der Ausblick auf das zweite Quartal hätten jedoch belastet.
Aktienauswertung: Die Siemens Healthineers-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 13:18 Uhr rutschte die Siemens Healthineers-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 40,94 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 44,11 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 492 645 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 6,7 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2026 erfolgen.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 21:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
06.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
06.02.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.02.26
|Siemens Healthineers-Aktie schwächelt: Gewinneinbruch sorgt weiter für Zurückhaltung (dpa-AFX)
|
06.02.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
06.02.26
|Analyse: So bewertet Barclays Capital die Siemens Healthineers-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Healthineers AG
|41,41
|-2,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.