Analyse: So bewertet Barclays Capital die Siemens Healthineers-Aktie

Barclays Capital hat die Siemens Healthineers-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Hassan Al-Wakeel zog in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schlüsse aus einem Gespräch mit dem Konzernchef des Strahlentechnik-Unternehmens Eckert & Ziegler. Er zielte dabei auf Verfahren zur bildgebenden Prostatakrebs-Diagnose (PSMA-PET) ab. Eckert & Ziegler wollte seine Kapazitäten für Ga68-Generatoren - einer Schlüsselkomponente einiger PSMA-PET - verdoppeln. Er wertet dies auch positiv für Siemens Healthineers.

Aktienanalyse online: Die Siemens Healthineers-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Zum Vortag unverändert notierte die Siemens Healthineers-Aktie um 09:02 Uhr im XETRA-Handel bei 34,88 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 57,68 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 54 776 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 20,5 Prozent nach unten. Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 07.05.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.