Analyse: So bewertet Barclays Capital die Vonovia SE-Aktie

Die Vonovia SE-Aktie wurde von Barclays Capital einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat Vonovia nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe 2025 die Erwartungen verfehlt, schrieb Paul May am Donnerstag. Zudem liege der Ausblick für den bereinigten Gewinn der Aktionäre im laufenden Jahr deutlich unter der Konsensschätztung.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Vonovia SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Vonovia SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:18 Uhr um 9,8 Prozent auf 22,19 EUR nach. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 8,16 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15 758 490 Vonovia SE-Aktien. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 9,6 Prozent zurück. Am 19.03.2026 dürfte Vonovia SE die Bilanz für Q4 2025 veröffentlichen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:00 / GMT





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