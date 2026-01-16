Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
16.01.2026 11:49:47
Analyse: So bewertet Barclays Capital die Zalando-Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Trends im europäischen Internetsektor seien 2026 recht stabil, schrieb Andrew Ross in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Das Umsatzwachstum dürfte stabil bleiben und die Margen dürften leicht zulegen. Thema blieben die Auswirkungen des KI-Trends. Mit Prosus gebe es nur einen klaren Gewinner und lediglich Auto1 erscheine immun, während es bei den meisten anderen Unternehmen positive wie negative Aspekte gebe. Die Favoriten des Analysten sind Auto1, Redcare und Vend Marketplaces, während er auf Asos, Ocado and Rightmove am skeptischsten schaut.
Die Zalando-Aktie musste um 11:33 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 25,10 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 39,44 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten 418 934 Zalando-Aktien den Besitzer. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 0,9 Prozent. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 26.02.2026.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 23:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
