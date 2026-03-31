Analyse: So bewertet Bernstein Research die Daimler Truck-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Das Wartungsgeschäft der Lkw-Hersteller mache ein Viertel des Umsatzes aus, aber 35 Prozent und mehr der operativen Ergebnisse (Ebit), schrieb Harry Martin in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. In Abwärtszyklen bei der Zahl der Neufahrzeuge betrage der Ebit-Anteil des Wartungsgeschäfts sogar mehr als die Hälfte.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Daimler Truck-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie legte um 09:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 41,22 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 17,52 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 113 762 Daimler Truck-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 10,5 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 19:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 04:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.