Analyse: So bewertet Bernstein Research die Volkswagen (VW) vz-Aktie

Bernstein Research hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Resultate hätten auf den ersten Blick unter den Erwartungen gelegen, was den Umsatz und das operative Ergebnis betreffe, schrieb Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv überrascht habe der Autobauer aber mit dem Free Cashflow.

Aktienanalyse online: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 09:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 85,92 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 16,39 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 256 253 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 17,0 Prozent zurück. Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 30.04.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.