Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die BMW-Aktie

Deutsche Bank AG hat die BMW-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 78 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Anlayst Tim Rokossa kommt mit mehr Zuversicht hinsichtlich der Selbsthilfemaßnahmen vom Kapitalmarkttag der Münchner zurück, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar schrieb. Allerdings leider auch mit weniger Hoffnung auf eine Branchenerholung.

Aktieninformation im Fokus: Die BMW-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 55,22 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 28,58 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 385 790 Stück. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 37,3 Prozent nach unten.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET



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