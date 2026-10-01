BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Aktie unter die Lupe
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01.10.2026 12:04:49
Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die BMW-Aktie
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 78 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Anlayst Tim Rokossa kommt mit mehr Zuversicht hinsichtlich der Selbsthilfemaßnahmen vom Kapitalmarkttag der Münchner zurück, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar schrieb. Allerdings leider auch mit weniger Hoffnung auf eine Branchenerholung.
Aktieninformation im Fokus: Die BMW-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung
Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 55,22 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 28,58 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 385 790 Stück. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 37,3 Prozent nach unten.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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