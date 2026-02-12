Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Deutsche Börse-Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Deutsche Börse-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Benjamin Goy.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 285 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse der Esschborner seien solide gewesen, schrieb Benjamin Goy in seinem am Donnerstag veröffentlichten Kommentar.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Börse-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie notierte um 11:32 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 206,80 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 37,81 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 159 655 Stück. Auf Jahressicht 2026 gab die Aktie um 7,6 Prozent nach.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

