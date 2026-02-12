Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Aktie auf dem Prüfstand
|
12.02.2026 11:49:52
Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Deutsche Börse-Aktie
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 285 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse der Esschborner seien solide gewesen, schrieb Benjamin Goy in seinem am Donnerstag veröffentlichten Kommentar.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Börse-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Aktie notierte um 11:32 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 206,80 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 37,81 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 159 655 Stück. Auf Jahressicht 2026 gab die Aktie um 7,6 Prozent nach.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
