Deutsche Telekom Aktie

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WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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Analyse im Fokus 06.11.2026 13:19:47

Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Deutsche Telekom-Aktie

Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Deutsche Telekom-Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Robert Grindle das Deutsche Telekom-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Das US-Geschäft ausgeklammert, hätten die Resultate überzeugt, schrieb Robert Grindle in seiner am Freitag vorliegenden REaktion. Wesentliche Kennziffern in Deutschland und Europa seien stark ausgefallen.

Aktienanalyse online: Die Deutsche Telekom-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 13:03 Uhr fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 25,69 EUR ab. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 55,70 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2 242 140 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 4,1 Prozent zu Buche. Die Ergebnisse für Q4 2026 dürfte Deutsche Telekom am 25.02.2027 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Deutsche Telekom AG,Johannes Flex / Shutterstock.com

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