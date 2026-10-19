Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Aktie unter die Lupe
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19.10.2026 10:49:47
Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate des Dialyse-Spezialisten dürften schwach ausgefallen sein, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er prognostiziert ein stagnierendes organisches Umsatzwachstum sowie einen Rückgang des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebit) um 9 Prozent zu konstanten Wechselkursen.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:27 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 39,17 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 2,12 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 69 113 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 gab die Aktie um 0,1 Prozent nach.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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