Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Aktie bewertet 02.11.2026 13:07:57

Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Analyse der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Veranstaltung mit dem Finanzchef Harald Wilhelm auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Grundtenor des Treffens sei weiter von Vorsicht geprägt gewesen, schrieb Tim Rokossa in einer Studie am Montag. Das gelte vor allem mit Blick auf den chinesischen Markt und die Ergebnisse des Autobauers im kommenden Jahr.

Aktienbewertung im Detail: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich um 12:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 40,44 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 60,75 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 463 555 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 28,0 Prozent abwärts. Es wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Ergebnisse für Q4 2026 Experten zufolge am 18.02.2027 präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com,Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

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