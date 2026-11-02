Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Aktie bewertet
|
02.11.2026 13:07:57
Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Veranstaltung mit dem Finanzchef Harald Wilhelm auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Grundtenor des Treffens sei weiter von Vorsicht geprägt gewesen, schrieb Tim Rokossa in einer Studie am Montag. Das gelte vor allem mit Blick auf den chinesischen Markt und die Ergebnisse des Autobauers im kommenden Jahr.
Aktienbewertung im Detail: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich um 12:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 40,44 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 60,75 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 463 555 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 28,0 Prozent abwärts. Es wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Ergebnisse für Q4 2026 Experten zufolge am 18.02.2027 präsentiert.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
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|Deutsche Bank AG
|30.10.26
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|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:17
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:17
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,15
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