Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Merck-Aktie

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Merck-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat Merck KGaA auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Pharma- und Spezialchemiekonzern habe in einem soliden ersten Quartal vor allem ergebnisseitig positiv überrascht und die Ziele ein wenig angehoben, schrieb Falko Friedrichs in eine am Donnerstag vorliegenden Rückblick.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Merck-Aktie am Tag der Analyse

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 17:38 Uhr um 0,3 Prozent auf 120,75 EUR ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 3,52 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 236 302 Merck-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 stieg der Anteilsschein um 0,5 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET





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