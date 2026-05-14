Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Experten-Analyse
|
14.05.2026 18:03:06
Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Merck-Aktie
Deutsche Bank Research hat Merck KGaA auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Pharma- und Spezialchemiekonzern habe in einem soliden ersten Quartal vor allem ergebnisseitig positiv überrascht und die Ziele ein wenig angehoben, schrieb Falko Friedrichs in eine am Donnerstag vorliegenden Rückblick.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Merck-Aktie am Tag der Analyse
Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 17:38 Uhr um 0,3 Prozent auf 120,75 EUR ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 3,52 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 236 302 Merck-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 stieg der Anteilsschein um 0,5 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Merck KGaA
|
14.05.26
|EQS-PVR: Merck KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
13.05.26
|Merck-Aktie klar im Plus: Jahresausblick nach starkem Quartal angehoben (dpa-AFX)
|
13.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.05.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.05.26
|DAX-Handel aktuell: DAX fester (finanzen.at)
|
13.05.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
13.05.26
|EQS-PVR: Merck KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
13.05.26
|ROUNDUP 2: Merck hebt nach unerwartet starkem Start Jahresziele an - Dax-Spitze (dpa-AFX)