Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die RWE-Aktie

Deutsche Bank AG hat die RWE-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Die Gewinne nach neun Monaten hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Olly Jeffery am Mittwoch. Der Ausblick erscheine eher konservativ.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die RWE-Aktie am Tag der Analyse

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:32 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 58,70 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 10,73 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 301 809 RWE-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 32,3 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:21 / GMT



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