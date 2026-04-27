Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Scout24-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Nizla Naizer rechnet mit einem Quartalsumsatz von 177 Millionen Euro und sieht sich damit leicht unter dem Konsens, wie sie in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am Mittwoch schrieb. Die Marge sollte erneut solide zugelegt haben.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Scout24-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 68,15 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 84,89 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25 634 Scout24-Aktien. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 20,6 Prozent zu Buche. Scout24 wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 29.04.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:11 / CET



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