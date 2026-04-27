Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Aktieneinstufung
|
27.04.2026 10:22:47
Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Scout24-Aktie
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Nizla Naizer rechnet mit einem Quartalsumsatz von 177 Millionen Euro und sieht sich damit leicht unter dem Konsens, wie sie in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am Mittwoch schrieb. Die Marge sollte erneut solide zugelegt haben.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Scout24-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 68,15 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 84,89 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25 634 Scout24-Aktien. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 20,6 Prozent zu Buche. Scout24 wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 29.04.2026 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:11 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Scout24
|
24.04.26
|XETRA-Handel DAX beendet den Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.04.26
|Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
24.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
24.04.26
|Stabiler Handel: DAX notiert nachmittags um Vortagesschluss (finanzen.at)
|
24.04.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX leichter (finanzen.at)
|
24.04.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX verliert (finanzen.at)
|
24.04.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
24.04.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu Scout24
|09:34
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|01.04.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|09:34
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|01.04.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|09:34
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|01.04.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG