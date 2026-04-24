Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Siemens Energy-Aktie

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Analyse der Siemens Energy-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 180 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz eines verfehlten operativen Quartalsergebnisses habe der Energietechnikkonzern sämtliche seiner Jahresschätzungen angehoben, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Eckdaten. Dies lasse eine noch stärkere Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte erwarten als ohnehin gedacht.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von Siemens Energy legte um 12:12 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 186,02 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 4,83 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 421 821 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 55,2 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.05.2026 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.