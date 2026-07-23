Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Siemens Energy-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Quartalszahlen des Konkurrenten GE Vernova auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Resultate des US-Energieanlagen-Herstellers seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erwartungen seien derweil sehr hoch gewesen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Siemens Energy-Aktie wies um 14:27 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 150,54 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 32,86 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 603 220 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 25,6 Prozent zu Buche. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET



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