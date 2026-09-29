Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Volkswagen (VW) vz-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volkswagen von 115 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Berichtssaison nach dem dritten Quartal dürfte am Narrativ für die Branche nichts ändern, schrieb Tim Rokossa in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Es gelte das Prinzip Hoffnung auf die Politik. China bleibe die größte Herausforderung ? und zwar strukturell, nicht bloß zyklisch.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigte sich um 10:18 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 70,94 EUR an der Tafel. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 48,01 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 109 794 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 26,9 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET



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