Rating im Fokus 29.01.2026 17:13:46

Analyse: So bewertet DZ BANK die SAP SE-Aktie

Analyse: So bewertet DZ BANK die SAP SE-Aktie

DZ BANK-Analyst Armin Kremser hat sich das SAP SE-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAP nach Quartalszahlen von 210 auf 150 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Auftragsbestand im Cloud-Segment habe enttäuscht, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die SAP SE-Aktie am Tag der Analyse

Um 16:57 Uhr rutschte die SAP SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 15,8 Prozent auf 165,08 EUR ab. Zuletzt wechselten 12 383 722 SAP SE-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 verlor die Aktie um 20,8 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

