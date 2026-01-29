SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Rating im Fokus
|
29.01.2026 17:13:46
Analyse: So bewertet DZ BANK die SAP SE-Aktie
Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAP nach Quartalszahlen von 210 auf 150 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Auftragsbestand im Cloud-Segment habe enttäuscht, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die SAP SE-Aktie am Tag der Analyse
Um 16:57 Uhr rutschte die SAP SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 15,8 Prozent auf 165,08 EUR ab. Zuletzt wechselten 12 383 722 SAP SE-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 verlor die Aktie um 20,8 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
