Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Aktie bewertet
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07.08.2026 14:04:45
Analyse: So bewertet DZ BANK die Scout24-Aktie
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Scout24 von 95 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Halbjahr dokumentiere ein starkes Wachstum und Fortschritte bei der KI-Monetarisierung, schrieb Karsten Oblinger am Freitag in seinem Resümee zum Zwischenbericht des Immobilienportal-Betreibers.
Aktienbewertung im Detail: Die Scout24-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Das Papier von Scout24 konnte um 13:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,0 Prozent auf 75,40 EUR. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 129 775 Scout24-Aktien. Das Papier sank seit Jahresbeginn 2026 um 10,4 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 12:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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