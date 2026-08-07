Analyse: So bewertet DZ BANK die Scout24-Aktie

DZ BANK hat eine eingehende Analyse der Scout24-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Scout24 von 95 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Halbjahr dokumentiere ein starkes Wachstum und Fortschritte bei der KI-Monetarisierung, schrieb Karsten Oblinger am Freitag in seinem Resümee zum Zwischenbericht des Immobilienportal-Betreibers.

Aktienbewertung im Detail: Die Scout24-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Scout24 konnte um 13:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,0 Prozent auf 75,40 EUR. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 129 775 Scout24-Aktien. Das Papier sank seit Jahresbeginn 2026 um 10,4 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 12:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.