Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Aktuelle Analyse im Blick 02.10.2026 12:43:49

Analyse: So bewertet DZ BANK die Siemens-Aktie

Analyse: So bewertet DZ BANK die Siemens-Aktie

DZ BANK hat eine eingehende Analyse der Siemens-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Die DZ Bank hat Siemens beim fairen Aktienwert von 330 Euro auf "Kaufen" belassen. Die DZ-Experten widmeten sich am Freitag der "fortschreitenden Verschmelzung der physischen Produktion (OT) mit der IT-Ebene". Wenn die Siemens-Plattform Xcelerator zu wiederkehrenden Umsätzen und nachhaltig steigenden SaaS-Margen führe, sollte das Ziel Umsatzverdopplung im Digitalgeschäft bis 2030 erreicht werden, glaubt Alexander Hauenstein.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von Siemens legte um 12:27 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 273,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 267 982 Siemens-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 16,6 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: istock/kryczka,MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

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