Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Aktuelle Analyse im Blick
|
02.10.2026 12:43:49
Analyse: So bewertet DZ BANK die Siemens-Aktie
Die DZ Bank hat Siemens beim fairen Aktienwert von 330 Euro auf "Kaufen" belassen. Die DZ-Experten widmeten sich am Freitag der "fortschreitenden Verschmelzung der physischen Produktion (OT) mit der IT-Ebene". Wenn die Siemens-Plattform Xcelerator zu wiederkehrenden Umsätzen und nachhaltig steigenden SaaS-Margen führe, sollte das Ziel Umsatzverdopplung im Digitalgeschäft bis 2030 erreicht werden, glaubt Alexander Hauenstein.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Das Papier von Siemens legte um 12:27 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 273,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 267 982 Siemens-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 16,6 Prozent zu Buche.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens AG
|
01.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
01.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
01.10.26
|Börse Europa in Rot: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der LUS-DAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AG
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|01.10.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|01.10.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|276,10
|1,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.