Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Bayer-Aktie
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 54,50 auf 54,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der angestrebte Glyphosat-Vergleich und die ausstehende Entscheidung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall stünden im Rampenlicht, schrieb James Quigley am Donnerstag im Nachgang des Geschäftsberichts. Neue Pharmaprodukte trieben das langfristige Wachstum an.
Aktieninformation im Fokus: Die Bayer-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung
Die Aktie notierte um 09:32 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 36,61 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 47,50 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 700 518 Bayer-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 1,1 Prozent abwärts. Am 12.05.2026 werden die Kennzahlen für Q1 2026 voraussichtlich präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
