Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Heidelberg Materials-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 255 auf 250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die mehrjährige Wachstumsstory setze sich fort, schrieb Ben Rada Martin am Mittwochabend. Der Konzern bleibe betont flexibel hinsichtlich jeglicher Änderung am europäischen Emissionshandel (ETS).

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 10:33 Uhr ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,9 Prozent auf 190,10 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 31,51 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 259 245 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2026 um 14,8 Prozent nach.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 23:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.