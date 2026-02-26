Heidelberg Materials Aktie

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

Aktuelle Analyse im Blick 26.02.2026 10:49:48

Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Heidelberg Materials-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. hat eine eingehende Analyse der Heidelberg Materials-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 255 auf 250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die mehrjährige Wachstumsstory setze sich fort, schrieb Ben Rada Martin am Mittwochabend. Der Konzern bleibe betont flexibel hinsichtlich jeglicher Änderung am europäischen Emissionshandel (ETS).

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 10:33 Uhr ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,9 Prozent auf 190,10 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 31,51 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 259 245 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2026 um 14,8 Prozent nach.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 23:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materials

Analysen zu Heidelberg Materials

26.02.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.26 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
25.02.26 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Heidelberg Materials 191,05 0,61% Heidelberg Materials

