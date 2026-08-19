MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Neutral-Einstufung
|
19.08.2026 12:28:47
Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die MTU Aero Engines-Aktie
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU von 370 auf 380 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Barmittelumschlag bleibe der entscheidende Punkt der Anlagestory des Triebwerkbauers, schrieb Sam Burgess am Dienstagnachmittag in seinem Resümee des Halbjahresberichts. Er ist diesbezüglich weiter weniger optimistisch als bei der führenden Branchenkonkurrenz im Bereich ziviler Luftfahrt.
Aktienauswertung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:11 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 374,00 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 1,60 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden heute 9 273 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 6,5 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 15:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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