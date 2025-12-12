Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re von 576 auf 587 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Donnerstagabend an die Erkenntnisse vom Kapitalmarkttag der Münchner an.

Aktienanalyse online: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:50 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 565,00 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 3,89 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 18 797 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2025 um 17,2 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

