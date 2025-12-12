Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Analyse im Blick
|
12.12.2025 10:07:50
Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re von 576 auf 587 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Donnerstagabend an die Erkenntnisse vom Kapitalmarkttag der Münchner an.
Aktienanalyse online: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:50 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 565,00 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 3,89 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 18 797 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2025 um 17,2 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 17:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
