Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Papier unter der Lupe 06.08.2026 09:54:07

Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Rheinmetall-Aktie

Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Sam Burgess unterzogen.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess attestierte den Düsseldorfern am Donnerstag starke Quartalsergebnisse im Einklang mit den vorab veröffentlichten Eckdaten. Interessant für die Telefonkonferenz werde die Frage nach zusätzlichen Belastungsfaktoren für das Umsatzziel neben dem Verlust des Fregattenauftrags, oder ob die Planung generell konservativ sei.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Rheinmetall-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:38 Uhr um 1,0 Prozent auf 1 188,00 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 93,60 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 112 445 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 sank die Aktie um 23,1 Prozent. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2026 wird für den 06.08.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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